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Администрация Тольятти просит жителей жаловаться на плохие дороги
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Администрация Тольятти просит жителей жаловаться на плохие дороги 

Волга Ньюс 3 часа назад
В горадминистрации отмечают, что перепады температур пагубно отражаются на состоянии асфальта. «Такие климатические условия особенно характерны для весеннего периода, когда в дневные часы снег на дорогах интенсивно тает, а в ночное время сохраняется минусовая температура, на асфальтобетонном покрытии дорог нередко образуются деформации, которые могут влиять на безопасность дорожного движения» — сообщают в департаменте дорожного хозяйства и транспорта.
В связи с этим работники дорожного ведомства администрации Тольятти просят жителей Автограда оказать содействие в выявлении подобных деформаций на магистралях города. Сведения об обнаруженных повреждениях на магистральных дорогах просьба направлять по телефону: 54-44-33 (Автозаводский район — доб. 3754, Центральный район — доб. 3898, Комсомольский район — доб. 4990)
Сведения о деформациях на внутриквартальных проездах необходимо направлять в департамент городского хозяйства администрации по телефону: 54-31-64, передает корреспондент Волга Ньюс.
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