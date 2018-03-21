Тает лед: зимняя рыбалка в Подмосковье становится опасной

Зимней рыбалке скоро придет конец. Из‐за перепадов температур лед становится ломким, однако даже в будние дни в Дубне на Иваньковском водохранилище (Московское море) собираются несколько сотен любителей подледного лова.

Владимир Данечкин и Владимир Печалин — соседи по дому, ездят в Дубну не один десяток лет. Они застали даже спецпоезд «Рыбак», который курсировал между Москвой и станцией Большая Волга до конца

80-ых прошлого века.

Всей Москвы рыболовы собирались. В субботу он сюда приезжал, отстаивался на путях. Мы там ночевали, в этом поезде. А в воскресенье уезжал до Савеловского вокзала

— Владимир Данечкин.

Стаж у рыбаков — 60 лет. Их опыт позволяет предположить, что в ближайшие дни от зимней рыбалки придется отказаться. Спасатели ежедневно патрулируют акваторию водохранилища и предупреждают: ситуация развивается в опасном направлении. Лед неравномерный и рыхлый, у него нет плотности.

Друзья считают, что пора «сматывать удочки». Рыбы мало, почти не клюет. И прогнозы метеорологов неутешительны — ночью морозы, а по утрам солнце.