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Тает лед: зимняя рыбалка в Подмосковье становится опасной
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Тает лед: зимняя рыбалка в Подмосковье становится опасной 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Зимней рыбалке скоро придет конец. Из‐за перепадов температур лед становится ломким, однако даже в будние дни в Дубне на Иваньковском водохранилище (Московское море) собираются несколько сотен любителей подледного лова.
Владимир Данечкин и Владимир Печалин — соседи по дому, ездят в Дубну не один десяток лет. Они застали даже спецпоезд «Рыбак», который курсировал между Москвой и станцией Большая Волга до конца
80-ых  прошлого века.
Всей Москвы рыболовы собирались. В субботу он сюда приезжал, отстаивался на путях. Мы там ночевали, в этом поезде. А в воскресенье уезжал до Савеловского вокзала
— Владимир Данечкин.
Стаж у рыбаков — 60 лет. Их опыт позволяет предположить, что в ближайшие дни от зимней рыбалки придется отказаться. Спасатели ежедневно патрулируют акваторию водохранилища и предупреждают: ситуация развивается в опасном направлении. Лед неравномерный и рыхлый, у него нет плотности.
Друзья считают, что пора «сматывать удочки». Рыбы мало, почти не клюет. И прогнозы метеорологов неутешительны — ночью морозы, а по утрам солнце.
Специалисты МЧС дают рыбакам максимум неделю, чтобы закрыть сезон. В их интересах убедить любителей подледного лова в том, что на акватории Московского моря находиться с каждой минутой становится все опаснее. На ближайшие выходные запланирован массовый профилактический рейд.
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