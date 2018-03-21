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В центре Воронежа эвакуировали автомобили, которые мешали уборке снега
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В центре Воронежа эвакуировали автомобили, которые мешали уборке снега 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
В центре Воронежа пришлось эвакуировать припаркованные автомобили, которые мешали уборке улиц от снега, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ночью городские улицы очищали 154 коммунальные машины. В центре города при уборке снега коммунальщикам пришлось прибегнуть к помощи эвакуаторов.
«Несмотря на заранее известные ограничения движения по некоторым улицам и предупреждение о масштабных работах по уборке и вывозу снега, некоторые водители оставили свои автомобили в зоне работы специальной техники. В такое время дорога каждая минута и руководством управы принято решение использовать эвакуаторы. В итоге порядка десяти автомобилей пришлось переставить с помощью автоманипулятора», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В ночь с 21 на 22 марта масштабная уборка снега запланирована на улице Фридриха Энгельса — от 20-летия Октября до улицы Плехановской. Автомобилистов просят не оставлять свои машины в зоне проведения работ.
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