В центре Воронежа эвакуировали автомобили, которые мешали уборке снега

В центре Воронежа пришлось эвакуировать припаркованные автомобили, которые мешали уборке улиц от снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ночью городские улицы очищали 154 коммунальные машины. В центре города при уборке снега коммунальщикам пришлось прибегнуть к помощи эвакуаторов.

«Несмотря на заранее известные ограничения движения по некоторым улицам и предупреждение о масштабных работах по уборке и вывозу снега, некоторые водители оставили свои автомобили в зоне работы специальной техники. В такое время дорога каждая минута и руководством управы принято решение использовать эвакуаторы. В итоге порядка десяти автомобилей пришлось переставить с помощью автоманипулятора», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь с 21 на 22 марта масштабная уборка снега запланирована на улице Фридриха Энгельса — от 20-летия Октября до улицы Плехановской. Автомобилистов просят не оставлять свои машины в зоне проведения работ.