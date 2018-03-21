Первые потери. Из-за ледяной корки крестьяне могут лишиться части озимых

Растения задыхаются

Около 740 га полей области занимают посевы озимых. Но, как и предупреждали эксперты, части из них мы можем лишиться. Руководитель областного департамента аграрной политики Александр Квасов сказал, что речь на сегодня идёт о 15%.

«В целом зимовка проходит в нормальных условиях, — считает директор НИИ им. В. В. Докучаева Виктор Турусов. — Морозы не превышали 20-градусной отметки и, самое главное, на глубине узла кущения температура не опускалась ниже -10 °С. Только один раз за зиму у нас в Каменной степи было зафиксировано -12 °С — и то на полуоголённом участке. Благоприятные условия связаны с тем, что на протяжении почти всей зимы толщина снежного покрова на полях составляла от 15 до 35 см: эта «шуба» предохраняет озимые. Но в начале февраля после резкого потепления и дождя с некоторых полей частично или полностью снег сошёл — особенно в южных районах: Богучарском, Кантемировском, Россошанском, Павловском, Петропавловском и др».

В результате произошло то, чего аграрии боятся каждую зиму: образовалась ледяная корка. К счастью, чаще — так называемая подвешенная: снизу остаётся слой воздуха. Но местами — и притёртая, то есть достигающая почвы: растения в ней задыхаются. Причём такие места есть в области повсюду: от Кантемировки до Рамони.

«По нашим подсчётам, 10-15% посевов, действительно, могут погибнуть, — продолжает учёный. — Ещё один неблагоприятный фактор — низкое содержание сахаров. Вы наверняка помните: осень была пасмурной, фотосинтез практически не происходил. А ведь сахара — основной защитник при перезимовке: они не дают воде в клетке замёрзнуть и повредить мембраны и оболочку. Особенно мало сахаров на полях, ослабленных предшественниками: кукурузой, подсолнечником и др. Там возможна частичная или даже полная гибель».

Теперь всё зависит от весны. Резкое потепление может привести к печальным последствиям: ослабленные растения не успеют приспособиться к новым условиям — пожелтеют и погибнут из-за недостатка свежего органического вещества. Если же температуры будут нарастать постепенно, озимые смогут успешно развиваться.

К пересеву готовы

Впрочем, пугаться не стоит: какая-то часть озимых гибнет каждый год — это практически неизбежно.

«Обычно пересевается или подвергается «капитальному ремонту» 10% озимых, — говорит Виктор Турусов. — Особенно на правобережье Дона — там много полей на склонах. Озимые страдают от ветров, а на северных склонах — от низких температур. Так что нынешние 15% — нормальный показатель. Тем более что опасения далеко не всегда сбываются: озимые выходят из-под снега, после подкормки начинается активный рост, и мы получаем хорошие урожаи. Будем надеяться, что так будет и в этом году».

И всё же к пересеву воронежские аграрии готовы. Так, по информации департамента АПК, для посевной приготовлено 125 тыс. т семян зерновых и зернобобовых — это 112% от необходимого.