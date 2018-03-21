Повалил деревья и погнул щиты: показываем последствия разбушевавшейся на Дону стихии

Из-за ожидающейся непогоды в Ростове с утра объявили штормовое предупреждение. Синоптики не обманули: весь день в донской столице дует ураганный ветер, который повалил уже десятки деревьев.

Не обошлось без жертв. Из-за порыва ветра сухая ветка упала на девушку, которая вместе с мужем шла по улице Пушкинской. Ростовчанка скончалась на месте происшествия.

Портал 161.ru расскажет вам и о других последствиях буйства стихии. Так, в Советском районе Ростова на улице Пескова сильный ветер раскрутил строительные краны ГПЗ-10. Последствий не было, однако рабочим пришлось пережить немало неприятных минут.

Ураганный ветер раскрутил строительные краны ГПЗ-10 А на улицах Благодатной и 2-й Краснодарской очередной порыв повалил рекламный щит с символикой выборов. То же самое произошло и на проспекте Нагибина.

На проспекте Нагибина упал рекламный щит На Темернике ветер опрокинул знак парковки на автомобиль.

На припаркованную «Ладу» упал дорожный знак

На пересечении улицы Мечникова и проспекта Семашко дерево не только упало на припаркованные Audi и Peugeot, но и оборвало провода.

Упавшее дерево на улице Мечникова повредило машины и оборвало провода

С крыши одной из многоэтажек Ростова ветром сорвало большой кусок металла. Хорошо, что в этот момент никто не выходил из подъезда.

Не обошло стороной ненастье и другие города Ростовской области . В Аксае ветер вырвал с корнем дерево и обрушил его на детскую площадку. К счастью, из-за ненастья на ней ни одного малыша не было. А вот водителю, который припарковал свой Hyundai неподалеку, не повезло: его автомобиль получил серьезные повреждения.

В Аксае дерево упало на детскую площадку