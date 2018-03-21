Когда на территории России был лучший климат

Мы, россияне, привыкли, что живем в стране с самым суровым климатом на планете. Более того, в последние годы он пугает нас своей непредсказуемостью, чреватой погодными аномалиями. А были ли в нашей истории благоприятные климатические периоды?

Погода — сложная штука

Жители России не избалованы комфортными климатическими условиями — это относится ко всем регионам страны. В наиболее густонаселенной центральной России и на юге европейской территории страны минусовая температура держится не менее полугода! А население Южной Сибири и Забайкалья помимо суровых зим вынуждено еще терпеть испепеляющий летний зной.

Аномальный декабрь 2017 года на значительной части европейской России, где среднесуточная температура была выше климатической нормы на 6 градусов и аномальный март 2018 года со среднесуточной температурой на 10 градусов ниже нормы, снова поставили нас перед наболевшим вопросом: мы живем в период глобального потепления или похолодания?

Российские и зарубежные специалисты настаивают, что Земля пусть и медленно, но все же нагревается. Собственно термин «глобальное потепление» ученые больше относят к Арктическому и Антарктическому регионам. Климатологи Исследовательского центра атмосферы и окружающей среды ( США ), проанализировав данные о температурах в полярных широтах начиная с 1950-х годов, пришли к заключению: «Если за полярным кругом зима аномально теплая, в более южных широтах — очень суровая. Глобальное потепление сложная штука».

Климатические качели

Если верить данным палеонтологии, 100 — 150 тысяч лет назад почти на всей территории, которую сегодня занимает Россия, климат был более мягким, что не удивительно — среднегодовая температура тогда превышала нынешнюю примерно на 3 градуса. Судя по останкам животных и растительных организмов, найденных в Европе, можно предположить, что в областях средней полосы России были настоящие субтропики.

Все закончилось примерно 90 тысяч лет назад, когда значительная часть северного полушария начала покрываться льдами. Ледяной щит над Евразией, по мнению ученых, был сопоставим с объемом льда сегодняшней Антарктиды. Толстым ледяным панцирем было укрыто место, где в будущем вырастет Москва . Летняя температура здесь редко превышала нулевую отметку, а средняя зимняя стабильно колебалась от 20 до 30 градусов. [С-BLOCK]

Ледник начал отступать примерно 12 тысяч лет назад, и Восточно-европейская равнина стала постепенно покрываться мхами, лишайниками, местами кустарниками и карликовой березой. По мнению доктора биологических наук Н. А. Миняева, примерно 9,5 тысяч лет назад с Верхней Волги к Балтике стала распространяться тайга.

По мере освобождения Евразии от ледяного щита Земля вступала в период климатического оптимума, во время которого температура была выше современной на 1–1,5 ºC. В максимально благоприятных климатических условиях, которые властвовали в течение 5-7 тысяч лет, находилась и территория России.

К примеру, в районе современной Ленинградской области установился влажный и теплый атлантический климат. Примерно 3 тысячи лет назад начинают активно заселяться псковские и новгородские земли, охота и рыболовство здесь успешно сочетаются со скотоводством и земледелием.

И снова лед Климатические качели, хотя и с меньшими амплитудами колебаний, будут задавать тон и в истории нашей эры. На территорию России более заметное влияние все же окажут периоды похолоданий. Так, по мнению многих авторитетных ученых, снижение температуры в IV–VII веках стало причиной Великого переселения народов в, а в XIII веке оно вызвало монгольское нашествие.

Конец XIII века отметился резким увеличением числа холодных зим. К примеру, новгородский летописец в 1291 году указывал: «Поби мороз обилье по всей волости Новгородской». Жители Новгородщины могли видеть нехарактерное для этих широт северное сияние: «Стояху убо в нощи на воздухе яко полк воинский на полудина и полунощие». [С-BLOCK]

Малый ледниковый период продолжался в Европе вплоть до XVII столетия, отметившись низкой урожайностью и большим количеством «моровых годов». В России в это время холодные зимы нередко сменялись летними засухами, что приводило к участившимся пожарам. В 1386, 1406 и 1449 годах полностью выгорал Псков ; в 1406 и 1482-м сгорала половина Новгорода; в 1445 и 1488-м пылала и Москва — в последнем пожаре погибло около 5 тысяч горожан.

Но все-таки Малый ледниковый период больше запомнился небывалыми холодами, из-за которых в 1546, 1580, 1658 годах замерзало Балтийское море; в 1587 году Крым на пять месяцев был покрыт снегом, а в 1604 году в Москве, как пишут летописи, «среди лета выпал снег великий и мороз был, в санях ездили».

Затянувшаяся оттепель

Конец XVIII века в климатической истории России был ознаменован постепенным повышением среднегодовых температур. Благоприятный климат сказался на урожайности, производительности труда, темпах роста населения и даже на успехе военных кампаний империи. Такое понятие, как голод Россия забыла вплоть до Первой мировой войны.

Среднегодовая температура продолжила расти и в течение всего XX века, поднявшись, по данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, на 0,7 градусов. Впрочем, процесс потепления протекал неравномерно. Специалисты выделяют период более активного повышения температуры с 1910 по 1945 год и отрезок с 1945 по 1975 год, в течение которого среднегодовые температуры падали (аномально холодная зима 1967-68 годов в СССР). [С-BLOCK]

С 1976 года начался новый виток потепления, который достигнул пика в 90-е. Это не преминуло сказаться на сельском хозяйстве. Так, урожайность зерновых в 80-х годах была самой высокой за всю историю нашей страны — 101,2 млн тонн в год, в среднем 16,6 центнеров с гектара. Для сравнения, в хрущевское время она не превышала 67,5 млн тонн — 9,8 центнеров с гектара.

Тенденция к потеплению продолжает сохраниться и сегодня. Наиболее она заметна в Забайкалье, где за последние 100 лет среднегодовые температуры выросли на 3,5 °C. Экологи уже насторожены изменением уникальной экосистемы Байкала, в частности, размножением планктона и появлением теплолюбивых водорослей.

К грядущим переменам

МЧС России на основании полученных данных прогнозирует, что к середине XXI века из-за глобального изменения климата температура в зимнее время на территории страны может увеличиться на 2–5 градусов Цельсия, повышение летних температур должно быть более умеренным — 1-3 градуса. Неизбежный процесс глобального потепления специалисты связывают с множеством факторов, как природной, так и человеческой деятельности.

По мнению Николая Федорова, в прошлом главы Минсельхоза , последствия повышения температур, скорее всего, положительно скажутся на аграрной сфере, что повлечет за собой расширение сельхозугодий за счет зон вечной мерзлоты, которые составляют до 60% территории России. [С-BLOCK]

Однако координатор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин обращает внимание и на негативные стороны последствий глобального потепления — увеличение частоты опасных погодных явлений, которые неизбежно нанесут сельскому хозяйству вред.

МЧС предупреждает, что повышение температур может привести к росту техногенных катастроф. Особенно велик риск на «критически важных и потенциально опасных объектах», где проживает около 90 млн россиян. По прогнозам экспертов, годовой ущерб от чрезвычайных ситуаций, вызванных повышением температур, может достигать 2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 млрд рублей. [С-BLOCK]