Гидрометцентр не ожидает экстремальных событий в европейской части РФ во время половодья

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Синоптики Гидрометцентра при составлении долгосрочного прогноза не увидели предпосылок для сложного развития половодья в европейской части России . Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На Европейской территории России характеристики весеннего половодья могут быть описаны такими словами: «около нормы» и «легче нормы». То есть на европейской территории России не ожидаются экстремальные события, которые бывают при очень сложном развитии половодья", — сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что глубина промерзания почвы в центре европейской части страны около и меньше нормы. Это значит, что вода от талого снега впитается в почву и снег не будет трансформироваться в воду, которая стекает в русло реки. Несмотря на то, что высота снежного покрова в этой части страны почти в 1,5 раза больше нормы в середине марта, плотность снега (его «водность») меньше, чем в прошлом году.

Тем не менее, это не значит, что подтоплений совсем не будет. «Тающий снег приводит к тому, что существенно и быстро повышается уровень воды в реках, вода выходит на пойму, иногда, при сложных условиях, когда происходит еще и ледоход, бывают временные заторы, это вообще приводит к подтоплению территорий за пределами поймы. Но это все обычные явления для половодья. Просто, по сравнению с обычным характером половодьям, мы не ожидаем экстремумов: максимальный уровень не превысит обычные многолетние значения, будет либо таким же, либо ниже», — пояснил глава Гидрометцентра.

Например, заторы и разлив могут произойти на севере региона, на Северной Двине. «Заторы — это кратковременный подъем воды, который быстро проходит. Но, тем не менее, — это проблема», — сказал собеседник ТАСС.

Проблема составления прогноза

Изменить прогноз может также внезапный приход «дружной весны». «Существует вечная проблема. Есть такое хорошее слово „дружба“, но оно не очень хорошо подходит к описанию половодья. Есть понятие „дружная весна“: когда перемещается очень теплый насыщенный влагой воздух, происходит очень быстрое таяние снега, даже если его мало, все равно быстро, в одночасье он переносится в реку», — объяснил глава Гидрометцентра.

По его словам, формирование подобных условий можно будет предсказать только за несколько дней. «Вот тогда будет выпускаться шторм-предупреждение о таких опасных событиях. Сейчас долгосрочный прогноз таков, что более— менее нормально, без каких-либо эксцессов», — сказал он.