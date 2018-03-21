Ещё
Из‑за таяния снега в Подмосковье усилили контроль за качеством поставляемой жителям воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из‑за таяния снега в Подмосковье усилили контроль за качеством поставляемой жителям воды 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С началом таяния снега Роспотребнадзор и ресурсоснабжающие организации начали в Подмосковье мониторинг качества поставляемой потребителям воды в усиленном режиме, сообщила на круглом столе в Мособлдуме в среду заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова.
«Территориальные отделы Роспотребнадзора в Подмосковье активно взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями, ответственными за доставку воды жителям региона. С 12 марта в Московской области ведется усиленный мониторинг качества воды в связи с началом активного таяния снега», — сказала Старкова.
Она добавила, что нарушений, связанных с качеством поставляемой потребителям воды, за время проведения усиленного мониторинга не зафиксировано.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой в регионе достиг 93%. В 2017 году в Подмосковье было модернизировано 147 водозаборных узлов.
РИАМО: последние новости
Роспотребнадзор Подмосковья напомнил авиапассажирам их права на случай задержки рейсов Спасатели вывели из подмосковных лесов более 20 заблудившихся с начала 2018 года Энергетики готовы к резким суточным перепадам температур в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин обратился к Путину за помощью186
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором234
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ16
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение