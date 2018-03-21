Из‑за таяния снега в Подмосковье усилили контроль за качеством поставляемой жителям воды

С началом таяния снега Роспотребнадзор и ресурсоснабжающие организации начали в Подмосковье мониторинг качества поставляемой потребителям воды в усиленном режиме, сообщила на круглом столе в Мособлдуме в среду заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова.

«Территориальные отделы Роспотребнадзора в Подмосковье активно взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями, ответственными за доставку воды жителям региона. С 12 марта в Московской области ведется усиленный мониторинг качества воды в связи с началом активного таяния снега», — сказала Старкова.

Она добавила, что нарушений, связанных с качеством поставляемой потребителям воды, за время проведения усиленного мониторинга не зафиксировано.