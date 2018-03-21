Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в Волоколамске

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области провели мониторинг Волоколамского района и не нашли в воздухе вредных веществ. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

Всего за сутки было проведено 24 исследования. Специалисты проверяли содержание таких веществ, как метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод и хлорбензол.

При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено

— подмосковное управление Роспотребнадзора.

Людям с повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами в ведомстве рекомендовали поменьше бывать на улице во время ветреной погоды. А тем, кто страдает от легочных, сердечных, аллергических заболеваний, которые могут обостриться, следует запастись необходимыми лекарствами.