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Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в Волоколамске
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Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в Волоколамске 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области провели мониторинг Волоколамского района и не нашли в воздухе вредных веществ. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.
Всего за сутки было проведено 24 исследования. Специалисты проверяли содержание таких веществ, как метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод и хлорбензол.
При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено
— подмосковное управление Роспотребнадзора.
Людям с повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами в ведомстве рекомендовали поменьше бывать на улице во время ветреной погоды. А тем, кто страдает от легочных, сердечных, аллергических заболеваний, которые могут обостриться, следует запастись необходимыми лекарствами.
Почти 50 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на головокружение и тошноту. У некоторых детей на коже была сыпь, но медики не стали связывать такие симптомы с вредными выбросами на полигоне «Ядрово», расположенном неподалеку от города.
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