В Алтайском крае оценили вероятность подтоплений 26 марта 

Вероятность риска возникновения подтоплений 26 марта оценили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки Алей в районе с. Старо-Алейское, затем вскрытие Чарыша в районе Карпово-2-Белоглазово, реки Алей в районе Рубцовска. Возможно затопление прибрежных территорий.
Температура выше +10 градусов и сильные осадки приведут к интенсивному снеготаянию и локальным подтоплениям жилья и участков, расположенных в низменной местности. В зоне риска населенные пункты 11 районов Алтайского края, расположенные на реках:
Чумыш: Чарышское, Маралиха, Карпово Второе, Харлово, Краснощеково, Усть-Козлуха, Усть-Пустынка. Ельцовка, Качусово, Кузнечиха, Тугозвоново, Метели, Озерки, Белоглазово, Усть-Калманка, Клепиково, Усть-Чарыш. Ануй: Топольное, Солонешное, Сибирячиха, Березовка, Петропавловское, Алексеевка, Антоньевка, Паутово, им. Калинина, Красные Орлы, Николаевка. Песчаная: Смоленское, Красный Городок, Сычевка, Солоновка, Новотырышкино, Точильное, Староалейское. Алей: Локоть, Рубцовск, Веселоярск, Новоматвеевка, Новоалександровка, Самарка,. Половинкино, Зеленная Дубрава, Безруковка, Захарова, Бобково, им. Калинина, Калиновка.
Жителям перечисленных территорий рекомендовано забаррикадировать двери и окна цокольного и первого этажей, закрыть там вентиляцию, вынести продовольствие и имущество, очистить водосбросные канавы, заготовить мостки, составить перечень документов и имущества, которые понадобятся при эвакуации, собрать теплые вещи и запас продуктов и воды на 2 суток.
О подтоплениях можно сообщить по телефону 101 (112 — с мобильного).