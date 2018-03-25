В Алтайском крае оценили вероятность подтоплений 26 марта

В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки Алей в районе с. Старо-Алейское, затем вскрытие Чарыша в районе Карпово-2-Белоглазово, реки Алей в районе Рубцовска . Возможно затопление прибрежных территорий.

Температура выше +10 градусов и сильные осадки приведут к интенсивному снеготаянию и локальным подтоплениям жилья и участков, расположенных в низменной местности. В зоне риска населенные пункты 11 районов Алтайского края, расположенные на реках:

Жителям перечисленных территорий рекомендовано забаррикадировать двери и окна цокольного и первого этажей, закрыть там вентиляцию, вынести продовольствие и имущество, очистить водосбросные канавы, заготовить мостки, составить перечень документов и имущества, которые понадобятся при эвакуации, собрать теплые вещи и запас продуктов и воды на 2 суток.

О подтоплениях можно сообщить по телефону 101 (112 — с мобильного).