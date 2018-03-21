Ещё
Снег продержится в Москве до дня рождения Ленина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег продержится в Москве до дня рождения Ленина 

Мослента 2 часа назад
Снег в столице полностью растает не раньше второй декады апреля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА Новости.
«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения. А с учетом того, что течение весны у нас достаточно сдержанное, и мы не ждем в обозримом будущем мощных продолжительных выносов теплого воздуха, как это происходит, например, на востоке Сибири, понятно, что снег будет таять очень неохотно», — рассказала она.
Синоптик отметила, что на этой неделе в столичном регионе ожидаются смешанные осадки. Поэтому, несмотря на плюсовую температуру, сугробы сильно не уменьшатся. «И вряд ли это произойдет в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены», — заключила Волосюк.
Мослента: последние новости
Москвичей предупредили о феноменальных морозах МЧС предупредило москвичей о гололеде Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин обратился к Путину за помощью186
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором234
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ16
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение