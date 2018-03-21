Снег продержится в Москве до дня рождения Ленина

Снег в столице полностью растает не раньше второй декады апреля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА Новости.

«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения. А с учетом того, что течение весны у нас достаточно сдержанное, и мы не ждем в обозримом будущем мощных продолжительных выносов теплого воздуха, как это происходит, например, на востоке Сибири, понятно, что снег будет таять очень неохотно», — рассказала она.

Синоптик отметила, что на этой неделе в столичном регионе ожидаются смешанные осадки. Поэтому, несмотря на плюсовую температуру, сугробы сильно не уменьшатся. «И вряд ли это произойдет в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены», — заключила Волосюк.