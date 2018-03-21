Синоптики сообщили, когда в Москве растают снежные сугробы

Снежный покров в Москве сохранится по крайней мере до второй декады апреля. Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк . «Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше. Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения», — цитирует Волосюк РИА Новости

По её словам, на этой неделе в Москве ожидаются осадки смешанной фазы, рассчитывать на значительное уменьшение сугробов точно не стоит.

«И вряд ли это произойдёт в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены», — подчеркнула представитель «Фобос».

20 марта температура воздуха в Москве впервые в 2018 году превысила 5 °C.