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Синоптики сообщили, когда в Москве растают снежные сугробы
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Синоптики сообщили, когда в Москве растают снежные сугробы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Мир24
Снежный покров в Москве сохранится по крайней мере до второй декады апреля. Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. «Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше. Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения», — цитирует Волосюк РИА Новости.
По её словам, на этой неделе в Москве ожидаются осадки смешанной фазы, рассчитывать на значительное уменьшение сугробов точно не стоит.
«И вряд ли это произойдёт в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены», — подчеркнула представитель «Фобос».
20 марта температура воздуха в Москве впервые в 2018 году превысила 5 °C.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, что темпы потепления в России будут опережать глобальные значения.
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