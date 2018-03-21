Запах сероводорода сохраняется на востоке Москвы

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. «Мосэкомониторинг» подтвердил, что на востоке Москвы в отдельных районах сохраняется повышенная концентрация сероводорода в воздухе, при которой человек ощущает запах газа. Однако это не опасно для здоровья, заявили в среду в пресс-службе учреждения.

"Сероводород: в отдельных районах на востоке превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], не превышен", — говорится в сообщении «Мосэкомониторинга».

Ранее в пресс-службе учреждения ТАСС заявили, что концентрация сероводорода в воздухе столицы к 11 часам пришла в норму. Однако пользователи социальных сетей продолжили сообщать о присутствии запаха этого газа на востоке города.