В Ноябрьске просят сообщать, где не вывозят снег

Уборка снега во дворах и с козырьков подъездов, вывоз осадков на полигон сегодня — вопрос номер один для властей Ноябрьска.

— Наша задача сделать все, чтобы подготовиться к паводковому периоду. Составлен список опасных территорий в городе, где скопилось большое количество снега. А также мест, где из-за этого ограничена видимость дороги. Уже сейчас мы начнем проверять качество работ по очистке козырьков подъездов домов от снежных масс и сосулек, а также вывозу осадков. Организациям, которые недобросовестно отнесутся к уборке будут выданы предписания по устранению недостатков вплоть до административной ответственности, — приводит слова заместителя главы администрации Андрея Власова пресс-служба.

Начальник управления ЖКХ ТЭС Сергей Пархомчук сообщил, что четыре крупные управляющие компании заключили договоры на вывоз снега на полигон. Вызывают опасение товарищества собственников жилья, у которых на обслуживании по одному дому. Многие из них не предоставили данные о вывозе снега.

Напомним, в конце декабря 2017-го Городская Дума утвердила новую редакцию Правил благоустройства города. Согласно одному из пунктов за несвоевременную уборку снега юрлицу выносится предупреждение либо штраф от 25 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется компании еще дороже — от 55 до 100 тысяч рублей. В прошлом году были составлены три административных протокола.

Подчеркивается, что администрация готова оказать содействие предприятиям ЖКХ, при необходимости будут задействованы силы предприятий города, предоставлена спецтехника.

Сообщения о складировании снега во дворах принимают в управлении ЖКХ ТЭС по телефону 361-067. Благодаря данной информации будет сформирована карта по очистке города от снега, что поможет качественно провести работу.