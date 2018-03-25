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Власти Подмосковья опровергли сообщения о превышении ПДК на полигоне «Ядрово»
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Власти Подмосковья опровергли сообщения о превышении ПДК на полигоне «Ядрово» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на полигоне «Ядрово» не было. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков.
«Что касается полигона: превышений не было. На полигоне при норме в 10 миллиграмм на метр кубический ПДК, ночью было зафиксировано 0,15 ПДК», — приводит его слова пресс-служба правительства.
Чупраков уточнил, что ночью в жилой зоне было зафиксировано превышение в результате выброса газа, однако оно было кратковременным.
«Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва», — подчеркнул спецпредставитель губернатора Подмосковья в Волоколамском районе.
Ранее Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой сообщил, что на полигоне было зафиксировано семикратное превышение предельно допустимой нормы выброса газа.
RT на русском: последние новости
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