Уничтоживший более 50% урожая мандаринов в Абхазии мраморный клоп замечен на Кубани

"Мраморный клоп обнаружен в городе Сочи Новороссийске , выявлены единичные случаи в Кропоткине и Белореченске ", — уточнили в управлении, напомнив, что мраморный клоп — опасный вредитель, который угрожает 100 видам растений.

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют жителям края уничтожать клопа сейчас, пока он неактивен. В противном случае с середины апреля, когда потеплеет до плюс 15-20 градусов, вредитель начнет уничтожать растения.