Как уменьшить температуру батареи в квартире?

Ближе к весне многие собственники жалуются, что в квартирах становится душно.

Известно, что отопительный сезон заканчивается после установления теплой погоды. В соответствии с санитарными нормами и правилами плюсовая среднесуточная температура в 8 градусов должна сохраняться в течение пяти дней. Но и после этого отопительный сезон не будет считаться завершённым, пока не выйдет соответствующее распоряжение главы муниципалитета.

Могут ли жильцы, не дожидаясь мая (обячно в начале этого месяца в Челябинске завершается отопительный сезон), уменьшить температуру батарей в своей квартире?

Как пояснили в челябинской управляющей компании «Ремжилзаказчик», согласно 354 постановления Правительства РФ управляющая компания в отопительный период обязана обеспечить бесперебойную подачу теплоносителя в дома. При этом температура воздуха в квартирах должна строго соответствовать нормативам. Допустимая температура в жилых комнатах должна составлять 18-24 градуса Цельсия. Собственники помещений в доме могут требовать от управляющих организаций только соблюдения этих норм.

Если температура в квартире выше или ниже заявленных показателей, собственники могут обратиться в управляющую компанию с требованием произвести замеры в квартире, восстановить нормативное теплоснабжение, а потом направить заявление в теплоснабжающую компанию для произведения перерасчёта. Единственный способ для понижения температуры во всем доме — это направить коллективное обращение в УК. Вот только оно должно поступить от 100% собственников данного дома. На практике таких случаев, разумеется, не было.

Все, что смогли посоветовать специалисты жилищно-коммунальной отрасли, чтобы как-то отрегулировать температуру в квартире, это перекрыть подачу теплоносителя в самой квартире, повернув вентиль на батарее, или чаще проветривать. При этом температура в квартире все равно не должна опускаться ниже 12 градусов. Таково требования Постановления № 354.

Кроме этих физических мер никаких других инструментов в арсенале жителей нет.

Где покрутить?

Есть ещё два способа регулировки батарей в квартире. В новых домах, как правило, радиаторы устанавливаются с термостатом. Подкрутив ручку, можно уменьшить температуру батареи. Но сэкономить на тепле в квитанции это не поможет, даже если и вовсе перекрыть подачу тепла.

В многоэтажке без общедомового прибора учёта тепла, а таких подавляющее большинство в Челябинске, всё равно расчёт потребленного тепла идёт по нормативу.

В тех домах, где есть счётчик, считается общее количество поступившей теплоэнергии и делиться на собственников, согласно площади квартиры. Насколько это будет заметно, если во всем доме из 100 квартир, кран перекроет кто-то один? Никак.

В самом лучшем случае, когда и в доме и в квартире есть приборы учёта тепла, собственник заплатит ровно столько, сколько потребил. И здесь перекрытая батарея даст 100% экономию ресурса.

Второй и самый современный способ регулировать уровень тепла в батарее — это наличие в доме индивидуального теплого пункта (или узла). Температура батарей будет зависеть от температуры воздуха на улице, автоматика будет самостоятельно регулировать подачу и расход тепла. К слову, решением общего собрания собственников можно и «в ручную» выставить комфортную температуру в доме на весь холодный сезон.