Как не родная. Когда весна придет, не знаю…

Минувшая зима долгими трескучими морозами и частыми осадками не прославилась. Казалось, весна не за горами! Тем более, что синоптики ещё в начале февраля осторожно пророчили, что последний зимний месяц по состоянию погоды будет, скорее всего, напоминать, весну.

Столкнулись два циклона

Весеннее настроение начисто пропало, когда 5 февраля Ульяновск зацепило снегопадом, который завалил Москву — да так обильно, как не было за полтора столетия наблюдений. Тогда ураган бушевал более суток, снося светофоры, провоцируя пробки и многочисленные ДТП, а начальник отдела прогнозов ульяновского гидрометцентра Регина Шарафутдинова сообщила, что нашу область накрыли сразу два циклона, причём, западный, что явился со стороны Москвы, столкнулся с южным именно над Ульяновском.

Казалось, одного рекорда с нас хватит! Однако то, что произошло в ночь на 18 марта, перекрыло все предыдущие показатели. Во всяком случае, множество автовладельцев просто не смогли вывести своих «железных коней» из дворов не только в частном секторе, но и в спальных районах. Тротуары и дворовые дороги превратились в снежную целину, а местами невозможно было выйти из подъезда, не провалившись в снег по колено. Даже маршрутки пассажирам приходилось толкать по дороге.

В день выборов Президента России вся дорожная техника была выведена на городские улицы оперативно, однако начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска Игорь Бычков посетовал: «Признаться, справляться с нахлынувшей стихией трудно, тем более все работы по уборке нужно проводить оперативно и быстро. Ещё немного обидно, ведь в течение трёх предыдущих недель мы тщательно вычистили город, практически до сухого асфальта, и вот теперь всё надо начинать заново».

Конечно, на стихийные явления обижаться бессмысленно, а то, что город был накануне вычищен, означало лишь то, что дорожникам пришлось бороться лишь со свежими заносами. Остались бы старые — проблем было бы больше.

Тропинки к воле

Впрочем, с тем, что не успели сделать коммунальщики, неплохо справились граждане, которые с утра пораньше потянулись к избирательным участкам — они протоптали тропинки к урнам для голосования даже раньше, чем дворники взялись за лопаты. В итоге стихия не стала препятствием для народного волеизъявления, едва начало смеркаться, явка приблизилась к шестидесяти процентам.

Если с итогами выборов всё понятно, то к погоде остаётся один вопрос: ждать ли новых неожиданностей? Но и на него есть вполне конкретный ответ: будут ли новые погодные аномалии, никто не знает, но ждать их и готовиться к ним стоит. Зима может напомнить о себе в любой момент. Достаточно вспомнить 2015 год, когда в ночь с 19 на 20 апреля на Ульяновскую область обрушился циклон с мокрым снегом и дождем, спровоцировав только за полдня более полусотни дорожных аварий.

Так что надеяться на лучшее, конечно, стоит, но лучше милостей от природы не ждать…