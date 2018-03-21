На улице Телеги: Киев парализован, до Бандеры тяжело добраться

На улице Елены Телеги идет ремонт дороги, вследствие чего движение в направлении проспекта Бандеры парализовано.

Коммунальщики не справляются с уборкой снега, из-за чего на дорогах произошло множество аварий. В частности, ДТП произошли на улицах В. Гетьмана, Крещатика, В. Черновола, Большой окружной дороги, проспектов Победы и Л. Курбаса, бульвара Дружбы народов, а также Северного и Южного мостов.

На данный момент на дорогах столицы уже зафиксировано около 16 ДТП.

Пробки достигли 7 баллов из 10 возможных.