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На улице Телеги: Киев парализован, до Бандеры тяжело добраться
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На улице Телеги: Киев парализован, до Бандеры тяжело добраться 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На улице Елены Телеги идет ремонт дороги, вследствие чего движение в направлении проспекта Бандеры парализовано.
Коммунальщики не справляются с уборкой снега, из-за чего на дорогах произошло множество аварий. В частности, ДТП произошли на улицах В. Гетьмана, Крещатика, В. Черновола, Большой окружной дороги, проспектов Победы и Л. Курбаса, бульвара Дружбы народов, а также Северного и Южного мостов.
На данный момент на дорогах столицы уже зафиксировано около 16 ДТП.
Пробки достигли 7 баллов из 10 возможных.
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