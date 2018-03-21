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Гололед в Ростове стал причиной увеличения травматизма в 10 раз
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Гололед в Ростове стал причиной увеличения травматизма в 10 раз 

Деловое сообщество 1 час назад
Гололед, который стал следствием ледяного дождя, обрушившегося на Ростов-на-Дону в последние сутки, стал причиной 10-кратного увеличения травматизма. Об этом сообщает информационный портал DonDay со ссылкой на врачей скорой помощи. Им приходится забирать горожан прямо с улиц как с ушибами, так и с серьезными переломами, в частности — травмами головы.
«Уличный травматизм — приоритетный вызов. При этом серьезных задержек по вызовам нет», — рассказали врачи.
Сегодня в Ростове также прогнозируется плохая погода: дождь и снег, гололед, туман, метель, на дорогах гололедица, а ухудшение видимости может достигать на отдельных участках 100 метров. При этом ветер будет дуть с порывами до 28 м/с. Ледяные дожди будут идти до конца марта.
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