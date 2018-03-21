Жители Уренгоя жалуются на сугробы с двухэтажный дом

поселке Уренгой жители жалуются на сугробы высотой с двухэтажный дом. Пользователи соцсетей негодуют — снег не убирают, администрация бездействует. Автор сообщения утверждает, снег раскидывают по обочинам и складируют у домов. Он опасается, что с приходом весны снежная масса начнёт таять, и деревянные дома начнут гнить.

Анонимный автор просит помочь призвать к законным действиям администрацию. Корреспонденту ИА «Север-Пресс» начальник управления городского хозяйства Николай Матюшкин ответил, что возможности вывезти весь выпавший снег из поселка за короткий срок нет. Но дело движется.

«Администрация поселка заключила контракт на вывоз снега, техника работает. С начала года выпало по сравнению с прошлогодними показателями в два раза больше снега. Он вывозится, но в первую очередь с проезжей части улиц, затем с внутриквартальных проездов, с дворов общественных мест. Ведется работа с управляющими компаниями. В основном жалуются жители микрорайона Таежный, хотят все и сразу, но так не бывает. Проезды там чистые, мы два раза в неделю проверяем. Подрядчик работает без выходных, у него нет столько техники, чтобы убрать весь поселок за неделю, скоро начнут вывозить снег и с дворов», — сказал Николай Матюшкин.