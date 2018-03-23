В предгорьях Кавказа в Краснодарском крае заблудился подросток

"Поступило сообщение от местной жительницы о том, что утром 22 марта ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до настоящего времени не вернулся. Женщина также рассказала, что в районе обеда сын позвонил ей и сказал, что заблудился. Через некоторое время связь с подростком прервалась", — говорится в сообщении.