В Белоярском районе спасли рыбака, трое суток замерзавшего в тайге 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, с сообщением о том, что ее муж уехал на рыбалку на озеро Сырское и не выходит на связь, в дежурную часть обратилась местная жительница. К поискам рыбака подключились его односельчане.
«Определив вероятные маршруты движения потерявшегося мужчины, полицейские, спасатели и местные жители направились в сторону предполагаемого озера. Прибыв на место, югорчанина не обнаружили. Погодные условия резко ухудшилась: усилилась метель, температура воздуха стала понижаться, стемнело. Было принято решение применить вертолет и продолжить поисковые мероприятия, но уже на технике, способной передвигаться по глубокому снегу», — отмечают в ведомстве.
Сельский участковый уполномоченный полиции Сергей Назаров совместно с друзьями пропавшего обследовал возможные заезды в лесной массив. Через час его коллеги, совершавшие облет территории, сообщили о дыме и палатке вблизи места поисков. Именно там и был найден пропавший мужчина. Как позже рыбак рассказал полицейским и сотрудникам МЧС, он ушел в глубь тайги, а вернуться не смог из-за ухудшения погоды. Он пытался найти дорогу, но все следы были заметены. Истратив почти все топливо, он разбил палатку и в течение трех дней, поддерживал огонь, в качестве знака, по которому его могли обнаружить. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Фото: УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре