В Белоярском районе спасли рыбака, трое суток замерзавшего в тайге

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, с сообщением о том, что ее муж уехал на рыбалку на озеро Сырское и не выходит на связь, в дежурную часть обратилась местная жительница. К поискам рыбака подключились его односельчане.

«Определив вероятные маршруты движения потерявшегося мужчины, полицейские, спасатели и местные жители направились в сторону предполагаемого озера. Прибыв на место, югорчанина не обнаружили. Погодные условия резко ухудшилась: усилилась метель, температура воздуха стала понижаться, стемнело. Было принято решение применить вертолет и продолжить поисковые мероприятия, но уже на технике, способной передвигаться по глубокому снегу», — отмечают в ведомстве.