Не расслабляться! Как Архангельск выбирается из снежных завалов?

В марте столицу Поморья атаковали снегопады, техника не успевала справляться с осадками. 14-15 марта, например, выпало 75% месячной нормы осадков. Каждый день на дорогах работало от 83 до 90 единиц спецтехники, которые вывезли 30 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололёдом ушло 36 тонн соли.

«Каша» на тротуаре

Одни жители города хвалили подрядчика — Плесецкое дорожное управление. Многие сошлись на том, что в прошлые зимы на дорогах было намного хуже. Другие всё же начали публиковать в соцсетях фотографии со снежными завалами. А автомобилисты даже призывали мониторить состояние дорог, чтобы все видели, как плохо идёт уборка.

В итоге с 14 по 16 марта активисты не заметили обещанного количества снегоуборочной техники, а подрядчик получил замечание от городской администрации.

«Я поехал на работу на автобусе, чтобы оценить, насколько внимательно подрядчик подходит к уборке территорий, — комментировал начальник управления дорог и мостов Алексей Потолов. — По пути следования маршрута № 54 проезжая часть была очищена в ночное время, но в связи с продолжающимся снегопадом на дорогах наблюдается «каша». Подъездные карманы для автобусов почищены, а вот тротуары заметены, ходить по ним сложно. За невыполненные объёма работы оплата производиться не будет».

Позже, уже в начале этой недели было обещано, что в ночь с 18 на 19 марта на улицы города выйдет 49 единиц снегоуборочной техники. Активисты движения «Асфальт 29», которые регулярно следят за местными дорогами, сообщают, что город убрали гораздо лучше, чем 14-16 марта.

Не ходите под крышами

Несмотря на обилие снега, областное ГИБДД не зафиксировало ни одного крупного происшествия, виной которого бы оказались зимние осадки. МЧС же пришлось поработать в области: вначале вытаскивать из снежного плена с Белого моря пятерых рыбаков, а затем спасать ещё трёх автомобилистов в районе Унской губы — ни «УАЗ Патриот», ни мотобуксировщики не могли сдвинуться с места.

«Когда говорят, что «у природы нет плохой погоды», я готов подвергнуть это серьёзному сомнению, — комментирует начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков . — Погода бывает смертельно опасной, и люди иногда попадают в действительно опасные ситуации. Опасность выпавшего снега в том, что отказываются ехать мотособаки, снегоходы — рыхлый снег делает их работу невозможной. Автомобили также становятся жертвами — не раз были случаи на этой неделе, когда люди были вынуждены бросать свою технику где попало, а потом каким-то образом вызволять её».

Спасатели советуют обратить внимание на снег, который копится на крышах домов — это не раз уже приводило к несчастьям в прошлые годы. «Например, в деревне Анциферовский бор Онежского района несколько лет назад на ферме завалило животных, из-за того что конструкции не выдержали снеговой нагрузки, — говорит Дмитрий. — Будьте осторожны — не ходите под крышами».

А в самом Архангельске спасатели помогли разгрести снег возле архангельских медучреждений: Областной клинической больницы, городка Областной детской клинической больницы, травмпункта на ул. Гайдара и госпиталя ветеранов на Варавино. В конце рабочего дня каждое подразделение направило своих сотрудников для расчистки сугробов — всего поработало руками около 100 человек.

Севгидромет сообщает, что на этой неделе продолжится неустойчивый характер погоды с резкими изменениями температуры воздуха. В конце недели будет облачно со снегопадами различной интенсивности. В середине недели морозы усилятся, а вот снегопады прекратятся, так что дороги должны стать чище.

Куда пожаловаться?

Если вы недовольны качеством чистки дорог, можно позвонить по номеру 8 (8182) 27-14 40 или 8-921-240-17-20 (этот номер подключён к программе Viber) и указать, какая улица завалена снегом.