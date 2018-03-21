То террористы, то нелетная погода: в аэропорту Одессы пассажиров не выпускали из самолета 10 часов 

Об этом сообщает телеканал ТСН.
После того, как пассажиров посадили в самолет, поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, а потом о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты без проблем взлетали.
Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка.
«Из самолета пассажиров не выпускали, и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи», — говорится в сообщении.
Большинство пассажиров являлись гражданами Турции.