Чиновник омской мэрии раскритиковал горожан из-за неубранного снега

Сегодня, 21 марта, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке к возможному весеннему паводку. В ней принял участие начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Казимиров . Он раскритиковал горожан из-за неубранного снега.

«Владельцы частных домовладений обязаны очистить канавы и трубы. В предыдущие дни стояла теплая погода, и уже поступило три обращения. Они просят: приезжайте и откопайте нам канавку, и очистите трубы. Мы выехали и посмотрели, а там к снегу никто даже не подходил. Это в чистом виде иждивенческое отношение. В конечном счете паводок начнётся, и мы обратимся в администрацию города, в приёмную правительства Омской области или даже в приемную президента, и там сразу заставят администрацию выполнить то, что обязаны сами выполнять», — приводит слова Владимира Казимирова «Новый Омск».

Казимиров также добавил, что мэрия выполнила свою часть работы по подготовке к паводку. Теперь этим должны заняться организации и жители частного сектора.