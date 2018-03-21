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Чиновник омской мэрии раскритиковал горожан из-за неубранного снега
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Чиновник омской мэрии раскритиковал горожан из-за неубранного снега 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 21 марта, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке к возможному весеннему паводку. В ней принял участие начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Казимиров. Он раскритиковал горожан из-за неубранного снега.
«Владельцы частных домовладений обязаны очистить канавы и трубы. В предыдущие дни стояла теплая погода, и уже поступило три обращения. Они просят: приезжайте и откопайте нам канавку, и очистите трубы. Мы выехали и посмотрели, а там к снегу никто даже не подходил. Это в чистом виде иждивенческое отношение. В конечном счете паводок начнётся, и мы обратимся в администрацию города, в приёмную правительства Омской области или даже в приемную президента, и там сразу заставят администрацию выполнить то, что обязаны сами выполнять», — приводит слова Владимира Казимирова «Новый Омск».
Казимиров также добавил, что мэрия выполнила свою часть работы по подготовке к паводку. Теперь этим должны заняться организации и жители частного сектора.
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