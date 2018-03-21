С Шимбулака взрывчаткой спустили лавину

В горах Алматы принудительно спускают опасные лавины. Особое внимание приковано к горному курорту Шимбулак, сообщает телеканал «МИР 24». Для схода снежных масс специалисты используют взрывчатку.

За зиму в горах Алматы скопилось несколько тысяч кубометров снега. Для их ликвидации понадобилось около 100 килограммов взрывчатки.

«В связи с выпадением большого количества осадков в виде снега в среднегорье на Шимбулаке высота снежного покрова составляет 70 сантиметров. В данное время угроза с лавиносбора снята, объем сошедшей массы снега составляет 3000 кубических метров», — рассказал руководитель государственного учреждения «Казселезащита» Самат Дауленканов.

В ближайшие дни туристов просят воздержаться от походов на крутые склоны. По версии российского журнала Forbes, Шимбулак входит в десятку лучших безвизовых горнолыжных курортов для жителей России . Напомним, что накануне из-за высокого риска схода лавин на Сахалине отметили движение электричек. Поеза не ходили до среды. Причем это была уже вторая отмена рейсов за неделю: в понедельник составы на острове не ходили по той же причине. Также в региональном МЧС просят жителей не выходить на лед у юго-восточного побережья — как раз сейчас лед активно ломается.

Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии . Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР»

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