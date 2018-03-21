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Высокотоксичная китайская станция рухнет на Нью-Йорк, Барселону или Рим
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Высокотоксичная китайская станция рухнет на Нью-Йорк, Барселону или Рим 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ожидается, что 4-10% китайской станции Tiangong-1 достигнет поверхности Земли.
Высокотоксичная китайская космическая станция, содержащая токсичные химические вещества, упадет на Землю на следующей неделе. При этом, по словам экспертов, Нью-Йорк и некоторые европейские города являются одними из «наиболее вероятных» целей. Об этом пишет Daily Mail.
Самый высокий шанс столкновения с городами прогнозируют вокруг 43 градуса северной и южной широты. Таким образом, космическая станция может рухнуть в районе Нью-Йорка, Барселоны, Пекина, Чикаго, Стамбула, Рима или Торонто.
Как пишет издание, космическая станция движется параллельно экватору в самых северных и южных точках его орбиты.
Ранее сообщалось, что первая космическая станция Китая под название «Тяньгун-1» вышла из-под контроля и упадет на землю примерно через 21 день.
Китайская станция «Тяньгун-1» была запущена в 2011 году, однако в 2016 году Пекин признал, что станция вышла из-под контроля.
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