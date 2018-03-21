Дорожники Салехарда бросили все силы на уборку снега

Салехардские дорожники уже вывезли на полигон в два раза больше снега, чем в прошлом году. С начала недели все силы брошены на вывоз снега из города пока стоит бесснежная погода, ежедневно на полигон выгружают до 2500 кубометров снега.

Одновременно продолжается расчистка проезжей части улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов. Сегодня на линии заняты 22 единицы спецтехники. Работы ведутся на улицах Ямальской, Мирюгина, Свердлова, где помимо вывоза снежных валов идет расчистка дороги и тротуаров. На улицах Чупрова, Б. Кнунянца, Почтовой и на проспекте Молодежи, также идет вывоз собранного ранее снега.

Всего на полигон по приему снежных масс уже вывезено 154 тысячи кубометров снега с момента установления в городе снежного покрова, сообщили в пресс-службе городской администрации.