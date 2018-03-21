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Беспилотная авиация МЧС следит на ситуацией на дорогах Ростовской области
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Беспилотная авиация МЧС следит на ситуацией на дорогах Ростовской области 

Ростовские Вести 38 минут назад
Движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. В тоже время Управлением ГИБДД не снято ограничение движения пассажирского транспорта на участке с 777 по 1026 км. Как сообщили «Ростовским Вестям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, для мониторинга за обстановкой действует 5 оперативных групп от ГУ МЧС России по региону, 14 экипажей ГИБДД, активно применяется беспилотная авиация, камеры видеонаблюдения, интернет ресурсы. Продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Для оказания помощи участникам дорожного движения на проблемных участках дежурят 4 специализированных тягача, развернуто 10 мобильных пунктов обогрева, используется придорожная инфраструктура (в т.ч. кафе, гостиничные и автозаправочные комплексы). Всего привлечено от РСЧС 138 человек 74 единиц техники включая 35 дорожной техники. От МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц техники. Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: днем 21 марта по территории Ростовской области ожидается гололед в сочетании с сильным юго-западным ветром 15-20 м/с, утром и днем местами по югу 23-28 м/с; по северной половине — сильный гололед. Силы Главного управления МЧС России по Ростовской области функционирует в режиме повышенной готовности.
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