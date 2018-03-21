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Уфимский планетарий: жителей Башкирии ждут магнитные бури
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Уфимский планетарий: жителей Башкирии ждут магнитные бури 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Активность Солнца слегка повысится, и 22 марта, когда отделившиеся частицы газа и плазмы звезды будут выброшены в космос, жителей Башкирии ждут сильные магнитные бури.
— Дело в том, что наша Земля вошла в широкий поток плотного солнечного ветра, который и вызовет магнитные бури на Земле, — сообщили в уфимском планетарии. — Сегодня подобная деятельность солнца вызвала геомагнитные возмущения. Но уже завтра они сменятся бурями.
Всего в этот период наблюдается три подобных события в земной магнитосфере. Первая магнитная буря уже прошла 18 марта, вторая пройдёт 22 марта и, наконец, третья — 26.
Такие активные потоки солнечного ветра не являются исключением и не опасны для здоровья человека. Связано это явление с ослаблением магнитного поля солнца. Вследствие этого наша звезда не может удержать на своей поверхности собственные частицы и выбрасывает их в космическое пространство, вызывая возмущения и бури на Земле.
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