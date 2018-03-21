Уфимский планетарий: жителей Башкирии ждут магнитные бури

Активность Солнца слегка повысится, и 22 марта, когда отделившиеся частицы газа и плазмы звезды будут выброшены в космос, жителей Башкирии ждут сильные магнитные бури.

— Дело в том, что наша Земля вошла в широкий поток плотного солнечного ветра, который и вызовет магнитные бури на Земле, — сообщили в уфимском планетарии. — Сегодня подобная деятельность солнца вызвала геомагнитные возмущения. Но уже завтра они сменятся бурями.

Всего в этот период наблюдается три подобных события в земной магнитосфере. Первая магнитная буря уже прошла 18 марта, вторая пройдёт 22 марта и, наконец, третья — 26.

Такие активные потоки солнечного ветра не являются исключением и не опасны для здоровья человека. Связано это явление с ослаблением магнитного поля солнца. Вследствие этого наша звезда не может удержать на своей поверхности собственные частицы и выбрасывает их в космическое пространство, вызывая возмущения и бури на Земле.