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Подкормка копытных жителей приморской тайги усилена из-за глубокого снега
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Подкормка копытных жителей приморской тайги усилена из-за глубокого снега 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, усилена подкормка животных на специальных площадках.
Обрушившиеся на Приморье мартовские снегопады оказались самыми обильными в регионе за 2018 год. Наиболее интенсивно они прошли на юге края. Здесь выпало до 1,7 месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в некоторых районах нацпарка выросла до 50 см.
Подтаяв из-за пюсовых температур, снег стал тяжёлым и вязким. Это весьма затрудняет передвижение по нему обитателей леса. Превозмогая себя, копытные спускаются в низовья к долинам рек, где меньше снега и проще добыть себе пропитание. Вскрывая снежную толщу, они раскапывают себе сухую траву листья и желуди — всё, чем можно насытиться в суровых зимних условиях.
— Работа по подкормке в национальном парке усилена, — говорит замдиректора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе Георгий Лихачёв. — Корма стали активнее завозиться на площадки, от снега очищаются уже ранее завезённая провизия.
Сейчас в этих местах действуют около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны. Такие «столовые» помогают уберечь животных от приближения к трассе, где их могут поджидать браконьеры. Во избежание этого, дополнительные силы отдела охраны «Земли леопарда» направлены на патрулирования дорог общего пользования на территории и вблизи национального парка. Часть таких рейдов проводится при поддержке краевого управления МВД России.
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