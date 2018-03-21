Подкормка копытных жителей приморской тайги усилена из-за глубокого снега

Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, усилена подкормка животных на специальных площадках.

Обрушившиеся на Приморье мартовские снегопады оказались самыми обильными в регионе за 2018 год. Наиболее интенсивно они прошли на юге края. Здесь выпало до 1,7 месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в некоторых районах нацпарка выросла до 50 см.

Подтаяв из-за пюсовых температур, снег стал тяжёлым и вязким. Это весьма затрудняет передвижение по нему обитателей леса. Превозмогая себя, копытные спускаются в низовья к долинам рек, где меньше снега и проще добыть себе пропитание. Вскрывая снежную толщу, они раскапывают себе сухую траву листья и желуди — всё, чем можно насытиться в суровых зимних условиях.

— Работа по подкормке в национальном парке усилена, — говорит замдиректора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе Георгий Лихачёв. — Корма стали активнее завозиться на площадки, от снега очищаются уже ранее завезённая провизия.