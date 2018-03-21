До конца рабочей недели в Ростове ожидаются дожди и мокрый снег

Как утверждают сотрудники гидрометцентра в Ростове с сегодняшнее число по 23 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах может возникнуть гололедица. 21 марта прогнозируется ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, утром и днем до 24 м/с, сообщает пресс-служба города.

Есть вероятность перехлестов и обрывов проводов, падение веток, деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм.