«Началось»: эта опасность пришла раньше времени в Приморье

Жители Приморья рассказали о начале сезона клещей в крае, сообщает PRIMPRESS.

В соцсети Instagram появилась фотография насекомого, которое «прицепилось» к одному из приморцев.

«Первый клещ. Сибирцево », — подписал снимок автор.

Судя по всему, клещи проснулись из-за внезапного потепления в Приморье. Антициклон, сместившийся с Китая на Приморье, обусловил в крае солнечную погоду. Накануне во Владивостоке воздух прогревался до плюс 4 градусов.

Столь ранняя активность клещей удивила приморских интернет-пользователей.

«Началось нашествие», «Ну что, товарищи, весна пришла, поздравляю вас!», «Так рано», «Кошмар» — пишут жители края.

Кроме того, юзеры начали делиться личным опытом «общения» с этими насекомыми. Так, многие приморцы стали жертвами нападения клещей в Ботаническом саду во Владивостоке.

«В Ботаническом саду осенью поймала, боррелиозного еще… Слава Богу пронесло, не заболела… Нафиг этот Ботанический, больше не пойду».

Добавим, что по итогам эпидемиологического сезона за 2017 год в медицинские организации Приморского края обратилось 7201 человек с присасыванием клещей, из них 1666 детей (для сравнения: в 2016 году — 7707 обращений). За 9 месяцев 2017 года среди жителей края было зарегистрировано 26 случаев клещевого вирусного энцефалита, 2 человека умерли от данной инфекции, причем все эти люди не были привиты. В целом ситуация была оценена как обычная и не превышает средние показатели.

