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В столичных аэропортах задержано и отменено 35 рейсов
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В столичных аэропортах задержано и отменено 35 рейсов 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В столичных аэропортах задержано и отменено 35 рейсов», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, во Внуково шесть рейсов задержано, в Домодедово пять рейсов задержано и 22 отменено, в Шереметьево два рейса задержано.
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