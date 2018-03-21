Из-за снегопада и ДТП воронежские дороги сковали 10-балльные пробки 

В городе произошло около 17 аварий.
Сегодня, 21 марта, утро в Воронеже вновь началось с 9-балльных пробок на дороге. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» ситуация в городе произошло около 17 небольших аварий, так же ситуацию осложнил снегопад. Труднее всего автомобилистам на правом берегу. Частично затруднено движение на Московском проспекте, на улицах 45 Стрелковой Дивизии, Антонова-Овсеенко, 9 Января, Шишкова, Ломоносова, Тимирязева, Транспортной, Степана Разина, проспекте Революции, на проспекте Патриотов и прилегающих к ним участках. Здесь скорость движения составляет от 2 до 10 км/ч.