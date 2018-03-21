В Москве ожидается небольшой снег 

"Атмосферное давление будет меняться мало и ожидается пониженным, на уровне 742 миллиметров ртутного столба", — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что сегодня столичный регион попадёт под влияние циклона, который приближается к городу с юга. По информации синоптиков, будет дуть северо-восточный ветер, который усилится до 3-8 метров в секунду.