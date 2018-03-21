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В Москве ожидается небольшой снег
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В Москве ожидается небольшой снег 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Небольшой снег и температура около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"Ожидается облачная погода, во второй половине дня пойдёт небольшой снег. Максимальная температура в столице будет близка к нулю, в Подмосковье ожидается —3… +2 градуса", — рассказала собеседница агентства.
Отмечается, что сегодня столичный регион попадёт под влияние циклона, который приближается к городу с юга. По информации синоптиков, будет дуть северо-восточный ветер, который усилится до 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет меняться мало и ожидается пониженным, на уровне 742 миллиметров ртутного столба", — сказала собеседница агентства.
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