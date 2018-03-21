Прогнозы по паводку в Оренбургской области негативные

Ситуацию могут усугубить сильно промерзшая (до двух метров в глубину — прим. ред.) земля и толстый лед на реках — от 70 см до 1 метра.

«Осталось немного времени, когда установятся устойчивые плюсовые среднесуточные температуры, начнется интенсивное движение паводковых вод. Надо иметь в виду, что в последние годы весенняя погода у нас в области характеризуется резким переходом от минусовых температур к высоким плюсовым», — напомнил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Отдельным вопросом стоит проблема села Желтое Саркташского района, где не первый год существует угроза обрушения береговой линии в опасной близости с железнодорожными путями.

Заместитель начальника ЮУЖД по Оренбургской области Константин Поляков отметил, что высота обрыва составляет 6 метров над уровнем реки. «На данный момент разработаны несколько вариантов укрепления берега. До конца марта будет принято решение, какие из методов будут использовать в дальнейшем», — рассказал Константи Поляков.