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Прогнозы по паводку в Оренбургской области негативные
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Прогнозы по паводку в Оренбургской области негативные 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ситуацию могут усугубить сильно промерзшая (до двух метров в глубину — прим. ред.) земля и толстый лед на реках — от 70 см до 1 метра.
«Осталось немного времени, когда установятся устойчивые плюсовые среднесуточные температуры, начнется интенсивное движение паводковых вод. Надо иметь в виду, что в последние годы весенняя погода у нас в области характеризуется резким переходом от минусовых температур к высоким плюсовым», — напомнил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Отдельным вопросом стоит проблема села Желтое Саркташского района, где не первый год существует угроза обрушения береговой линии в опасной близости с железнодорожными путями.
Заместитель начальника ЮУЖД по Оренбургской области Константин Поляков отметил, что высота обрыва составляет 6 метров над уровнем реки. «На данный момент разработаны несколько вариантов укрепления берега. До конца марта будет принято решение, какие из методов будут использовать в дальнейшем», — рассказал Константи Поляков.
Как писал «ФедералПресс», в 2016 и 2017 годах несколько населенных пунктов Оренбургской области отрезало от большой земли паводком, в ряде поселков произошли крупные наводнения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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