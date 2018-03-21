Прогноз погоды. Пасмурная погода и временами снег

В среду, 21 марта, с утра начнётся ухудшение погоды: на термометрах пока -6…-8°C, солнце будет скрываться за облаками, но зато южный ветер постепенно стихнет. Днём облачность уплотнится, потеплеет до -1…-2°C, ветер завернёт уже с востока. К вечеру пойдёт снег, температура опустится до -3…-5°C.

В четверг, 22 марта, сыплющийся всю ночь снег утром немного прекратится, но пасмурная погода сохранится до вечера. На термометрах -5°C, ветер северо-восточный, довольно ощутимый — 4–5 м/с. Днём -2…-3°C, ветрено и без осадков, сообщает Погода. НН.ру. Вечером -4…-7°C, ветер теперь дует уже с севера и довольно слабый.

Атмосферное давление довольно низкое, 740 мм рт.ст, поэтому больше дышите свежим воздухом.

В пятницу, 23 марта, утром выглянет солнышко, но будет морозно -5°C. Днём переменная облачность уплотнится, подует сильный ветер, а температура поднимется до 0°C. Во второй половине дня синоптики обещают снег. Вечером -1°C, а западный ветер ночью ещё больше усилится.