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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 21 марта
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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 21 марта 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлено в Челябинске до вечера 21 марта, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По прогнозам синоптиков, в среду в областном центре ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, утром местами туман. Дневные температуры от 0 до -2 градусов, ветер юго-западного и западного направлений 3-8 м/с.
Напомним, в периоды действия НМУ горожанам рекомендуют отказаться от личного автотранспорта и не проводить работ, связанных с задымлением. Кроме того, предприятия обязаны отрегулировать выбросы загрязняющих веществ.
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