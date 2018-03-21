Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 21 марта

Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлено в Челябинске до вечера 21 марта, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По прогнозам синоптиков, в среду в областном центре ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, утром местами туман. Дневные температуры от 0 до -2 градусов, ветер юго-западного и западного направлений 3-8 м/с.

Напомним, в периоды действия НМУ горожанам рекомендуют отказаться от личного автотранспорта и не проводить работ, связанных с задымлением. Кроме того, предприятия обязаны отрегулировать выбросы загрязняющих веществ.