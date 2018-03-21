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Уралмаш согрелся: аварию на теплосетях ликвидировали за сутки
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Уралмаш согрелся: аварию на теплосетях ликвидировали за сутки 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Уралмашевцы этим утром проснулись с потеплевшими батареями в своих квартирах. Последствия аварии, из-за которой без тепла накануне остались 28 жилых домов, наконец ликвидировали. Как отчитались в Екатеринбургской теплосетевой компании, повреждение трубопровода на Стахановской — Калинина устранили в 1:46 21 марта.
— На месте повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм работали две ремонтные бригады (15 человек) и четыре единицы специализированной техники, — сообщили в ЕТК. — В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение ГВС были снижены до +50 градусов.
Ремонтные работы на трубопроводе завершились вскоре после полуночи, после этого начали запускать тепло. По данным специалистов ЕТК, за эти сутки дома остыть не успели, в квартирах температура воздуха не опускалась ниже нормы.
В этом отопительном сезоне было несколько серьёзных аварий на сетях. Управляющие компании отмечают, что их число заметно выросло — постоянно что-то где-то рвёт. Ресурсные организации объясняют это устаревшими коммуникациями и рассчитывают, что капитальные ремонты сетей изменят жизнь горожан к лучшему.
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