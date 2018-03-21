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Стали известны подробности с подтапливанием улицы во Власихе
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Стали известны подробности с подтапливанием улицы во Власихе 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Подтапливания домов и земельных участков в барнаульском поселке Власиха нет, об этом рассказали АиФ-Алтай в местной администрации.
Ранее очевидцы сообщали, что местная речка затопила улицу Набережную. Как стало известно, на данном участке есть естественный водосток, родники. А поскольку из-за потепления снег начал таять, а земля все-таки еще сильно промерзла, на поверхности произошло образование наледи.
Как рассказали АиФ-Алтай в администрации Власихи, ситуация с таянием снега находится на контроле, на месте работает техника с 23 января. Она очищает улицу Набережную от наледи.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю ранее сообщали, что из-за теплой весенней погоды начнется интенсивное таяние снега, в том числе разлив малых рек. Талые воды могут создать неудобства как жителям сельской местности, так и горожанам.
Между тем глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение каждый день проводить рейды на участках, которые подвержены подтоплению, контролировать работы по очистке улиц от снега.
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