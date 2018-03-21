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В Новосибирск придёт очередная волна потепления
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В Новосибирск придёт очередная волна потепления 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели в Новосибирскую область придёт потепление до +8 градусов.
«У нас сегодня ночью прошла система холодных атмосферных фронтов. С этим процессом были связаны увеличение облачности, осадки в виде снега, гололед и усиление порывов ветра до 24 м/с. Произошло похолодание до –9…–15 градусов по нашей области. В ближайшие трое суток погода будет неустойчивой, связанной с движениями волновых циклонических возмущений с запада и юго-запада. Основная масса осадков с очередным циклоном придут 23 марта. Предполагаются осадки в виде снега с метелями, усиление ветра до 15–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, температура в ближайшие сутки, с 21 по 22 марта, будет примерно одинаковой. Ночью ожидается –7…–12, местами до –19 градусов. Днём воздух прогреется до –4…+1.
«22 и 23 числа по мере движения воздушных масс температура будет повышаться, ночные температуры будут близки к нулю, а дневные поднимутся до +3…+8 градусов», — добавил Ренад Ягудин.
По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днём 22 и 23 марта будет до +7 градусов.
19 марта новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение — ночью в Новосибирске и области дул сильный ветер, который раскидал кирпичи на стройке на западе области.
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