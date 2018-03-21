В центре Ярославля машину раздавило снегом 

Инцидент произошел во вторник, 20 марта, в Мукомольном переулке. Лавина из снега и льда упала на иномарку Chevrolet Lanos с воронежскими номерами с крыши церкви. У автомобиля прогнулась крыша, помяты капот и багажник. Кроме того, снег выбил переднее стекло иномарки.
Так, с плюсовой температурой в Ярославле начался период схода с крыш снега и наледи. Будьте аккуратны. Не оставляйте свои автомобили у опасных крыш. По словам очевидцев, аналогичная ситуация произошла в соседнем от Мукомольного переулка дворе. Снег прогнул красную Ниву.