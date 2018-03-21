В центре Ярославля машину раздавило снегом

Инцидент произошел во вторник, 20 марта, в Мукомольном переулке. Лавина из снега и льда упала на иномарку Chevrolet Lanos с воронежскими номерами с крыши церкви. У автомобиля прогнулась крыша, помяты капот и багажник. Кроме того, снег выбил переднее стекло иномарки.