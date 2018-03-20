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Чиновники: Орёл убирают в зимнем режиме
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Чиновники: Орёл убирают в зимнем режиме 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Работу коммунальных служб Орла обсудили сегодня, 20 марта, на рабочем совещании в администрации города.
Глава администрации Александр Муромский поручил ответственным особое внимание обратить на очистку крыш от наледи и вывоз скопившегося снега.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка сообщил о том, что на прошлой неделе а администрации прошло совещание по уборке снега с управляющими компаниями.
УК была поставлена задача по очистке крыш от снега и уборке сосулек. Николай Галкин отметил, что за минувшую неделю по уборке наледи было выдано 170 предписаний, из них 127 — управляющим компаниям.
Глава администрации поручил уделить особое внимание местам массового скопления людей: улица Ленина, тротуары вблизи многоквартирных жилых домов, входных групп магазинов, офисов, нежилых помещений.
— Это ежедневная работа службы административно-технического контроля районных администраций. Погодные условия способствуют образованию сосулек. Либо оперативно их убирайте, либо огораживайте территорию, — приводит слова Муромского пресс-служба.
Также на совещании обсудили проблему вывоза снега из города. Работники МУП «Спецавтобаза» ежедневно проводят объезды и выявляют места скопления снега. За 19 и 20 марта было вывезено 308 тонн снега с улиц Михалицына, Салтыкова-Щедрина, 5 Августа, Лескова, Московского шоссе и площади Ленина.
До пятницы «Спецавтобазе» и АТК Советского района поручено вывезти с улицы снег и очистить асфальт от наледи.
Сообщение Чиновники: Орёл убирают в зимнем режиме появились сначала на РИА 57.
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