РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов

"Пока можно сказать, что одна норма будет прописана в регламенте точно — это запрет на проведение матча при температуре ниже минус 15 градусов. В этом году уже были прецеденты, и здесь надо подчеркнуть, что и РФПЛ, и РФС никогда не запрещали командам выходить на поле при температуре ниже минус 15 градусов, и все домыслы на эту тему являются спекуляциями. У всех делегатов и судей матчей есть инструкция по этому поводу, и если команды выходили на поле при такой температуре — это их решение и никого другого. Никто никогда никого не принуждал, а сейчас это станет обязательным правилом: ниже минус 15 — матч переносится", — сказал Безуглов.

Он также отметил, что в РФПЛ рассматривают и внесение поправок в регламент о проведении футбольных матчей в высокую температуру. По его словам, крайней допустимой отметкой будет плюс 28 градусов по Цельсию.