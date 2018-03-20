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РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов
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РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что руководство лиги примет регламент, в котором будет зафиксирована норма температуры, при которой можно будет проводить матчи чемпионата России. По его словам, в том случае, если температура воздуха будет составлять ниже 15 градусов по Цельсию, то матч будет перенесен, сообщает ТАСС.
"Пока можно сказать, что одна норма будет прописана в регламенте точно — это запрет на проведение матча при температуре ниже минус 15 градусов. В этом году уже были прецеденты, и здесь надо подчеркнуть, что и РФПЛ, и РФС никогда не запрещали командам выходить на поле при температуре ниже минус 15 градусов, и все домыслы на эту тему являются спекуляциями. У всех делегатов и судей матчей есть инструкция по этому поводу, и если команды выходили на поле при такой температуре — это их решение и никого другого. Никто никогда никого не принуждал, а сейчас это станет обязательным правилом: ниже минус 15 — матч переносится", — сказал Безуглов.
Он также отметил, что в РФПЛ рассматривают и внесение поправок в регламент о проведении футбольных матчей в высокую температуру. По его словам, крайней допустимой отметкой будет плюс 28 градусов по Цельсию.
Ранее из-за сильных морозов был перенесен матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — "Спартак".
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