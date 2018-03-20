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В Волгограде машины рвут днища по дороге на Селезневку
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В Волгограде машины рвут днища по дороге на Селезневку 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде из-за обильных осадков и постоянных перепадов температур ледяными наростами от начала и до конца покрылась дорога от Третьей Продольной магистрали до поселка Селезневка.
Состояние востребованной жителями Волгограда дороги в Тракторозаводском районе стало головной болью сотен водителей, которые минимум дважды в день вынуждены преодолевать ледяные барьеры. Знающие о проблеме волгоградцы уже проложили путь по обочинам. Волгоградцы, оказавшиеся здесь впервые за последние два месяца, застревают всерьез и надолго.
Сегодня там, где должна быть проезжая часть, проехался волгоградский активист Алексей Ульянов. Увиденное волгоградец снял на видео.
— От Третьей Продольной до Селезневки асфальтовая дорога покрылась слоем льда толщиной от 30 сантиметров до полументра, — рассказал V1.ru волгоградский активист. — Видимо, при оттепели, когда снег обильно таял, никто не обеспечил отвод воды. Причем таял, замечу, снег, который скопился на обочинах вдоль дороги после уборки. В результате дорога превратилась в своеобразное корыто, в котором скопившаяся талая вода при минусовой погоде просто-напросто заледенела.
Кошмар дороги на Селезневку
По словам Алексея Ульянова, проехать по дороге сегодня невозможно. Десятки машин стояли днем на аварийках.
— Пока я тут ездил, по обочине, наверное, пара сотен автомобилей проехала. Это действительно очень востребованная дорога, обслуживанием которой, я уверен, должно заниматься МБУ «Северное», — заявляет активист.
V1.ru направил в администрацию Волгограда вопрос о том, кто в действительности отвечает за эту дорогу и почему она оказалась в таком состоянии. Вчера на обледенелой дороге здесь развернуло рейсовый автобус. Машина застряла в глубой колее, а чтобы ее извлечь из ледяного плена, потребовалась постороняя помощь.
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