Ещё
В Перми накажут виновных в незаконном складировании снега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми накажут виновных в незаконном складировании снега 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Управляющим компаниям Кировского района Перми грозит штраф до 50 тысяч рублей за горы снега.
«Администрация Кировского района совместно с органами полиции установили юрлица, допустившие незаконное складирование снега. Так, по результатам обследования территорий к административной ответственности были привлечены ООО «УК „Юком и ООО „Закамская управляющая компания“, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
С момента первых снегопадов с улиц района на полигон вывезли около 64 тысяч кубометров снега. Несвоевременная уборка грозит обернуться потопами с наступлением оттепели.
Компании регулярно предупреждают о недопустимости снежных гор в городе. Каждый день сотрудники районной администрации проверяют содержание территории и выявляют нарушения правил благоустройства. Пристальное внимание уделяется складированию снега в непредусмотренных для этого местах.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае температура опустилась ниже -30 градусов В третьей декаде марта в Прикамье придут двадцатиградусные морозы Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России69
Отец Литвиненко назвал убийцу сына128
Россияне приготовились затянуть пояса366
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля20
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение