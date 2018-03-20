В Перми накажут виновных в незаконном складировании снега

Управляющим компаниям Кировского района Перми грозит штраф до 50 тысяч рублей за горы снега.

«Администрация Кировского района совместно с органами полиции установили юрлица, допустившие незаконное складирование снега. Так, по результатам обследования территорий к административной ответственности были привлечены ООО «УК „Юком и ООО „Закамская управляющая компания“, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

С момента первых снегопадов с улиц района на полигон вывезли около 64 тысяч кубометров снега. Несвоевременная уборка грозит обернуться потопами с наступлением оттепели.

Компании регулярно предупреждают о недопустимости снежных гор в городе. Каждый день сотрудники районной администрации проверяют содержание территории и выявляют нарушения правил благоустройства. Пристальное внимание уделяется складированию снега в непредусмотренных для этого местах.