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Петербургские синоптики ожидают мощный снегопад в ночь на 21 марта
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Петербургские синоптики ожидают мощный снегопад в ночь на 21 марта 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
Синоптики ожидают, что за ближайшую ночь в Петербурге местами выпадет до 9 см снега. Убирать его будут 700 единиц техники.
Об этом сообщает комитет по благоустройству Смольного. Непогода перевела дорожников в усиленный режим работы. С городских улиц уже вывезено тысяча самосвалов весеннего снега, семьсот машин продолжат работу ночью 21 марта. По прогнозу синоптиков, ночью в Петербурге похолодает до -12, а осадки образуют девятисантиметровый слой снега.
В комитете уточняют, что зимний сезон у дорожников заканчивается 16 апреля и может быть продлен. Так, в прошлом году смена сезонов у предприятий произошла только 23 апреля. Прогноз Гидрометцентра весну в ближайшие дни в городе не предвещает. Судя по фотографиям из Instagram, жителям города остается лишь иронизировать над «весенней погодой»: например, лепить снеговиков или медведей, сидя в ковшах экскаваторов.
По материалам «Фонтанки»
Фото: @__erratic__
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