В Костроме госпитализировали подростка после падения на него снега с крыши

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в СМИ, о травмировании 14-летнего подростка, который 19 марта 2018 года получил телесные повреждения при сходе снега с крыши двухэтажного дома на улице Крестьянской в Костроме, в результате чего был госпитализирован в одну из больниц города", — говорится в сообщении.

Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будут проверены действия руководства управляющей компании, в ведении которой находится дом, с крыши которого сошел снег.