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В Костроме госпитализировали подростка после падения на него снега с крыши
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В Костроме госпитализировали подростка после падения на него снега с крыши 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о травмировании 14-летнего подростка в Костроме после того, как на него с крыши двухэтажного дома упал снег, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в СМИ, о травмировании 14-летнего подростка, который 19 марта 2018 года получил телесные повреждения при сходе снега с крыши двухэтажного дома на улице Крестьянской в Костроме, в результате чего был госпитализирован в одну из больниц города", — говорится в сообщении.
Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будут проверены действия руководства управляющей компании, в ведении которой находится дом, с крыши которого сошел снег.
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